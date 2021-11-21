Укр

"А вы ждали чаепития?" В ночном клубе Харькова танцоры устроили оргию (18+)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
137
В "шоу" приняли участие и несколько посетителей Новость обновлена 21 ноября 2021, 09:53
В "шоу" приняли участие и несколько посетителей

Судя по отзывам, в "Малину" часто ходят несовершеннолетние

Настоящим скандалом обернулось танцевальное шоу сотрудников одного из ночных клубов Харькова. Выйдя на танцпол, танцоры вместе с посетителями изобразили весьма бурную сексуальную оргию.

Видео, снятое 20 ноября выложили в сети представители самого клуба "Малина".

Согласно рекламной афише, в субботний вечер клуб приглашал гостей посетить специальное sexy show "Playboy Party". На рекламном постере зазывно изобразили девушек в узнаваемых костюмах зайчиков (символа "PlayBoy"), что, видимо, таки помогло привлечь народ.

Афиша "шоу"
Афиша "шоу"

На самом же ролике видно, как несколько танцовщиц имитируют вместе с коллегой-мужчиной и парочкой посетителей половой акт. Из-за бежевого костюма одной из девушек и практически отсутствия одежды на парне, местами происходящее действительно выглядит, словно полноценная оргия.

Из этических соображений ролик на сайте ролик мы не публикуем, однако вы можете ознакомиться с ним в нашем Telegram-канале (строго 18+).

Клуб на карте Харькова
Клуб на карте Харькова

Разумеется, происходящее не могло не вызвать недовольства многих интернет-пользователей. Некоторые даже заметили, что в "Малину" часто ходят несовершеннолетние, поэтому подобные "шоу" должны быть недопустимы. Вместе с этим часть комментаторов отметила, что ничего другого от ночных клубов ждать и не стоит, ведь они "чаепитий и чтений классиков не устраивают".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что посетительница одной из харьковских кальянных недавно устроила незапланированный стриптиз, отказавшись платить по счету деньгами.

Теги:
#Харьков #Ночной клуб #Танцы
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве
Киев
Как отмечают День Достоинства и Свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве
Как отмечают День Достоинства и Свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
Войска РФ
Авиаудары, артиллерия и бронетанковые атаки: в разведке назвали сроки наступления РФ на Украину
Дата публикации
Категория
На выходных число заболевших всегда меньше реального
Число госпитализаций резко подскочило: какова обстановка с COVID-19 в Украине 21 ноября
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков в передаче "Вечер с Николаем Княжицким"
Разумков и Порошенко: партнёры или ситуативные союзники
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Паническая атака: что это такое и как с нею бороться