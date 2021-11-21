"А вы ждали чаепития?" В ночном клубе Харькова танцоры устроили оргию (18+)

Судя по отзывам, в "Малину" часто ходят несовершеннолетние

Настоящим скандалом обернулось танцевальное шоу сотрудников одного из ночных клубов Харькова. Выйдя на танцпол, танцоры вместе с посетителями изобразили весьма бурную сексуальную оргию.

Видео, снятое 20 ноября выложили в сети представители самого клуба "Малина".

Согласно рекламной афише, в субботний вечер клуб приглашал гостей посетить специальное sexy show "Playboy Party". На рекламном постере зазывно изобразили девушек в узнаваемых костюмах зайчиков (символа "PlayBoy"), что, видимо, таки помогло привлечь народ.

Афиша "шоу"

На самом же ролике видно, как несколько танцовщиц имитируют вместе с коллегой-мужчиной и парочкой посетителей половой акт. Из-за бежевого костюма одной из девушек и практически отсутствия одежды на парне, местами происходящее действительно выглядит, словно полноценная оргия.

Из этических соображений ролик на сайте ролик мы не публикуем, однако вы можете ознакомиться с ним в нашем Telegram-канале (строго 18+).

Клуб на карте Харькова

Разумеется, происходящее не могло не вызвать недовольства многих интернет-пользователей. Некоторые даже заметили, что в "Малину" часто ходят несовершеннолетние, поэтому подобные "шоу" должны быть недопустимы. Вместе с этим часть комментаторов отметила, что ничего другого от ночных клубов ждать и не стоит, ведь они "чаепитий и чтений классиков не устраивают".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что посетительница одной из харьковских кальянных недавно устроила незапланированный стриптиз, отказавшись платить по счету деньгами.