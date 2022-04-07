Под Днепром девушка станцевала тверк у памятника Героям АТО и попросила денег за извинения (видео)

"Прославиться" у юной каменчанки явно получилось

В Каменском (Днепропетровская область) девушка станцевала у памятника Героям АТО, пока многие другие герои сейчас кладут жизни на борьбу с агрессором, после чего попросила денег за извинения.

Видео и скрины из ее аккаунтов опубликовал местный канал "Х**вое Каменское".

Отмечается, что скандал начался 5 апреля. В сети стали распространять с возмущением видео из TikTok девушки, на которых она танцует тверк под российский поп-хит прямо на фоне памятника погибшим военным.

Сложно не заметить, чему именно посвящен памятник, поскольку он стоит на площади Героев АТО, на нем есть надпись "Герои не умирают", а за ним сразу размещены стенды с известными кадрами из зоны АТО и фотографиями с именами погибших.

Площадь Героев АТО в Каменском

В комментариях под видео девушка сначала заявила, будто "ничего страшного, я же не на памятник вылезла танцевать".

Позже она в шутку попросила скинуть ей денег на карту, чтобы она записала извинения.

К вечеру 6 апреля скандал так накалился, что извинения таки пришлось записать.

Украинцы все равно бурно возмущены происходящим и замечают, что на видео не наблюдается особой искренности.

"Позор", "Школа, семья — куда смотрят?", "Я так думаю будет еще одно извинение", "Попиарилась — отгребет", "Ни капли понимания и раскаяния", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее в сети "прославился" парень из Кривого Рога, который назвал украинских военных "пушечным мясом".