Сбежавшая в Днепр харьковчанка поразила сеть: "Уже надеюсь, что захватят нас"

Несмотря на разрушения, которые нанес ее городу "русский мир", она говорит о возможности оккупации спокойно

Харьковчанка, сбежавшая от войны и российских снарядов в Днепр, стала настоящей "звездой сети" после заявлений об ожидании захвата города россиянами. Это, по ее мнению, позволит многим и ей в том числе вернуться домой.

Внимание на поведение девушки обратили в Telegram-паблике "ХД ДНЕПР".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Девушку зовут Валерия С. и, судя по геолокациям, выложенным фото и видео, она действительно до войны проживала в Харькове.

Сейчас же вынужденно находится в Днепре, однако особых проблем с этим не испытывает — в закрепленных сториз "Днепр" можно увидеть, что ей хватает времени и финансов на различные мелкие радости жизни.

Последний же эфир, "прославивший" ее, девушка выложила в инстаграм 19 апреля. Разговаривая со знакомым, она спросила его, собирается ли он возвращаться в Украину. Тот то ли в шутку, то ли всерьез ответил, что пока россия не придет, то не приедет.

"Да, я тоже уже надеюсь, что нас захватят, и я соберусь и поеду домой, потому что я уже очень хочу домой", — соглашается с собеседником Валерия.

Позже в разговоре она активно пытается выяснить, сможет ли вернуться домой, когда в Харьков "зайдет "ДНР" и какие-то неизвестные "ополченцы". Друг ее заверяет, что раз у нее есть прописка, то все получится.

Интересно, что беседуя дальше, Валерия рассказывает, что несколько дней как похоронила бабушку, а прежде едва не потеряла маму — той прострелили колесо после выезда из блок-поста, и она попала в аварию. Впрочем, "русский мир" в голове, кажется, неизлечим даже такими событиями.

Пост с фрагментом видео разговора набрал от украинцев тысячи негативных реакций. Вполне вероятно, что радушные днепряне готовы организовать девушке отправку домой прямо сейчас, чтобы она сполна насладилась тем, как россия сейчас утюжит Харьков.

Напомним, что неадекватов даже во время войны в Украине хватает. Так, прежде на Днепропетровщине "прославилась" жительница Каменского, которая не придумала ничего лучше, чем станцевать тверк возле мемориала героям АТО. Естественно, что девочку быстро вычислили и заставили извиниться за свое поведение.

Также "Телеграф" писал о "герое" из Кривого Рога, которому война "досаждала", мешали блок-посты, а украинские военные для него были "пушечным мясом". После визита этого самого "мяса" в гости он быстро пересмотрел свои взгляды на жизнь.