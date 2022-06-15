Разрушенные дома и остатки ракет: в сети показали последствия ночного удара по Днепропетровщине

Местные жители до сих пор в шоке от произошедшего

Более десяти частично разрушенных домой, пожар и наличие жертв — такими последствиями обернулся ночной обстрел 15 июня населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. В сети щедро делятся снимками и видео из пострадавшего города, показывая истинное нутро "русского мира".

Среди прочего фотографии пострадавшего города опубликовали в пресс-службе Днепропетровской ОВА, передает "Телеграф". На них можно заметить несколько обломков ракет, что помогает оценить их изначальный размер.

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К слову, огонь оккупанты вели из ракетных установок залпового огня "Ураган".

Остатки российских ракет

После первых прилетов, которые произошли после полуночи 15 июня, многие местные жители выскочили из собственных домов, чтобы помочь соседям. И есть почему — потому что часть из построек буквально пылала после "встречи" с вражеским снарядом.

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Всего при обстрелах пострадало более десятка частных домовладений, погибло четверо мирных жителей Апостолово, еще минимум один получил ранения.

Также снаряды нанесли удары по другой мирной инфраструктуре, в том числе дорогах — теперь в них виднеются характерные воронки.

Масштаб оружия впечатляет

В последнее время российские войска активизировали работу своих "Ураганов" на Днепропетровщине. Как мы уже рассказывали, на днях был обстрелян населенный пункт Зеленодольск. Вражеские снаряды унесли жизнь одной местной жительницы.