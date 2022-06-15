Разрушенные дома и остатки ракет: в сети показали последствия ночного удара по Днепропетровщине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 348
Местные жители до сих пор в шоке от произошедшего
Более десяти частично разрушенных домой, пожар и наличие жертв — такими последствиями обернулся ночной обстрел 15 июня населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. В сети щедро делятся снимками и видео из пострадавшего города, показывая истинное нутро "русского мира".
Среди прочего фотографии пострадавшего города опубликовали в пресс-службе Днепропетровской ОВА, передает "Телеграф". На них можно заметить несколько обломков ракет, что помогает оценить их изначальный размер.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
К слову, огонь оккупанты вели из ракетных установок залпового огня "Ураган".
После первых прилетов, которые произошли после полуночи 15 июня, многие местные жители выскочили из собственных домов, чтобы помочь соседям. И есть почему — потому что часть из построек буквально пылала после "встречи" с вражеским снарядом.
Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (строго 18+)!
Всего при обстрелах пострадало более десятка частных домовладений, погибло четверо мирных жителей Апостолово, еще минимум один получил ранения.
Также снаряды нанесли удары по другой мирной инфраструктуре, в том числе дорогах — теперь в них виднеются характерные воронки.
В последнее время российские войска активизировали работу своих "Ураганов" на Днепропетровщине. Как мы уже рассказывали, на днях был обстрелян населенный пункт Зеленодольск. Вражеские снаряды унесли жизнь одной местной жительницы.