Укр

После ракетного удара под Днепром прогремел новый взрыв, погиб спасатель

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
458
Нефтебазу тушили 14 часов, прежде чем случился новый взрыв Новость обновлена 19 июня 2022, 09:42
Нефтебазу тушили 14 часов, прежде чем случился новый взрыв

Пожарные пытались ликвидировать пламя, один из них — ценой жизни

Утром в воскресенье, 19 июня, на нефтебазе под Днепром, по которой накануне был нанесен ракетный удар, произошел новый взрыв, есть жертва среди спасателей.

С момента удара бойцы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям пытались потушить пожар, когда взорвался резервуар с топливом, сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Около 9 утра спасатели уже 14-й час пытались потушить пожар на нефтебазе, но случился новый взрыв, — вследствие этого один пожарный героически погиб на месте, еще двое были госпитализированы с ожогами.

Оперативно о войне читайте в нашем Телеграме

"Эта атака наделала много беды — всего пострадали 13 человек, один человек лишился жизни… Но как бы они по нам ни стреляли – мы выстоим. Мы уничтожим эту сволочь и отстроим все, чего они посмели коснуться", — пишет Резниченко.

Напомним, что вечером 18 июня сразу три ракеты ударили по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, — объект был уничтожен и сильно горел, для тушения огня задействовали десятки спасателей и единиц пожарной техники.

Стоит заметить, что Новомосковский район находится сразу на северо-восток от Днепра. Расстояние от Новомосковска от Днепра — всего пару десятков километров.

Новомосковский район Днепр карта
Новомосковский район на карте Днепропетровской области

Как сообщал "Телеграф", утром 19 июня россияне пытались нанести ракетный удар по Киевщине.

Теги:
#Взрыв #Днепр #Спасатели #ГСЧС #Новомосковск