После ракетного удара под Днепром прогремел новый взрыв, погиб спасатель

Пожарные пытались ликвидировать пламя, один из них — ценой жизни

Утром в воскресенье, 19 июня, на нефтебазе под Днепром, по которой накануне был нанесен ракетный удар, произошел новый взрыв, есть жертва среди спасателей.

С момента удара бойцы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям пытались потушить пожар, когда взорвался резервуар с топливом, сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Около 9 утра спасатели уже 14-й час пытались потушить пожар на нефтебазе, но случился новый взрыв, — вследствие этого один пожарный героически погиб на месте, еще двое были госпитализированы с ожогами.

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"Эта атака наделала много беды — всего пострадали 13 человек, один человек лишился жизни… Но как бы они по нам ни стреляли – мы выстоим. Мы уничтожим эту сволочь и отстроим все, чего они посмели коснуться", — пишет Резниченко.

Напомним, что вечером 18 июня сразу три ракеты ударили по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, — объект был уничтожен и сильно горел, для тушения огня задействовали десятки спасателей и единиц пожарной техники.

Стоит заметить, что Новомосковский район находится сразу на северо-восток от Днепра. Расстояние от Новомосковска от Днепра — всего пару десятков километров.

Новомосковский район на карте Днепропетровской области

Как сообщал "Телеграф", утром 19 июня россияне пытались нанести ракетный удар по Киевщине.