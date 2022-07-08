В Днепре задержан жестокий убийца, которого искали почти 12 лет

Мужчине грозит от 10 до 15 лет за решеткой, или пожизненное заключение

В пятницу, 8 июля, в Днепре задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Примечателен тот факт, что злоумышленника разыскивали с 2010 года, когда он самовольно покинул воинскую часть на Житомирщине.

Как сообщила полиция Днепропетровской области на своей странице в Facebook, подозреваемый скрывался от стражей порядка на берегу реки в Новомосковском районе.

В полиции отметили, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве пожилой женщины в этом же районе Днепра. Он 5 июля жестоко расправился с 59-летней местной жительницей, чтобы завладеть ее имуществом – украшениями и мобильным телефоном, ведь у злоумышленника на тот момент закончились деньги и еда.

Несколькими неделями ранее, 14 июня, этот же мужчина убил 21-летнего студента в городе Днепр, после чего замотал его тело в покрывало и спрятал в гараже. Труп убитого парня обнаружили только 4 июля.

Правоохранители выяснили, что 40-летнего мужчину разыскивали в Житомирской области с 2010 года за самовольное уход из воинской части. В Днепре он жил под вымышленными анкетными данными и разными фамилиями.

Злоумышленнику грозит ответственность по статье 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Против него открыли два уголовных производства. Санкция статьи предусматривает наказание в размере от десяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киевский суд объявил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумской области. За кровавое преступление оккупанту присудили пожизненное заключение.