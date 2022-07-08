У Дніпрі затримали жорстокого вбивцю, якого шукали майже 12 років

Чоловіку загрожує від 10 до 15 років за ґратами, або довічне ув'язнення

У п'ятницю, 8 липня, в Дніпрі затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох людей. Примітним є той факт, що зловмисника розшукували з 2010 року, коли він самовільно залишив військову частину на Житомирщині.

Як повідомила поліція Дніпропетровської області на власній сторінці у Facebook, підозрюваний переховувався від правоохоронців на березі річки у Новомосковському районі.

У поліції зазначили, що затриманого обґрунтовано підозрюють у вбивстві літньої жінки у цьому ж районі Дніпра. Він 5 липня жорстоко розправився з 59-річною місцевою жителькою, щоб заволодіти її майном — прикрасами та мобільним телефоном, адже у зловмисника на той момент закінчилися гроші та їжа.

Кількома тижнями до цього, 14 червня, цей же чоловік вбив 21-річного студента у місті Дніпро, після чого замотав його тіло у покривало та заховав у гаражі. Труп вбитого хлопця знайшли лише 4 липня.

Правоохоронці з'ясували, що 40-річного чоловіка розшукували у Житомирській області з 2010 року за самовільне залишення військової частини. У Дніпрі він жив під вигаданими анкетними даними та різними прізвищами.

Зловмиснику загрожує відповідальність за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проти нього відкрили два кримінальних провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київський суд оголосив вирок російському військовослужбовцю Вадиму Шишімаріну, який вбив мирного жителя Сумської області. За кривавий злочин окупанту присудили довічне ув'язнення.