"Пусть подавятся": в Днепре рекордно быстро ликвидировали последствия обстрела (фото)

Сравнение "до" и "после" впечатляют

В понедельник, 10 октября, ракетный удар россии нанес большие убытки украинским городам, однако это не опечалило людей, а только подзадорило, — к примеру, в Днепре последствия обстрела ликвидировали уже за ночь.

Фото "до" и "после" опубликовал городской голова Борис Филатов.

10 октября во время массированной ракетной атаки рф сразу ряд ракет полетел на Днепр, — одна из них разорвалась в считанных метрах от автобуса с людьми.

Вследствие инцидента чудом никто не погиб, однако в дорожном покрытии осталась глубокая яма.

Так все выглядело после самого прилета

По словам Филатова, рабочие всю ночь занимались ремонтом, и уже на утро дорога выглядит как новенькая. Кроме того, починили контактную сеть, знаки, коммуникации.

"Пусть подавятся, падлы. Вы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить столетиями", — подчеркнул мэр Днепра.

Та же дорога утром 11 октября

Стоит заметить, что украинцев покорила такая скорость и отдача со стороны коммунальщиков.

"Отличная работа", "Молодцы", "Пчелки наши", "Красавчики", "Еще бы всю мос**лоту закатать в тот асфальт", "Нация непокоренных", "Россияне мародеры, насильники, террористы и убийцы", — пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", 10 октября россия выпустила по Украине 84 ракеты, из-за чего серьезно пострадали ряд энергетических объектов и погибли люди.