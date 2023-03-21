Парня среди ночи застрелили в клубе под Днепром: разгорелся настоящий скандал

Если бы ночной клуб закрывался во время комендантского часа, трагедии можно было бы избежать

Поздно вечером 19 марта в Новомосковске неподалеку от Днепра был убит 21-летний Ростислав Плямка, — это случилось в ночном клубе в начале комендантского часа, что вызвало серьезный резонанс и реакцию властей.

Первым о происшествии рассказал друг погибшего Валентин Чернушенко на своей странице в Instagram.

По его словам, инцидент случился около 23:30, когда сам Валентин приехал забрать компанию друзей из ночного клуба "Пентагон".

Ночной клуб "Пентагон" в Новомосковске на карте

Компания вышла покурить, и вслед за ними вышел неизвестный с признаками алкогольного опьянения, который попросил сигарету, после чего ударил несовершеннолетнего из компании в челюсть. После удара мужчина вытащил нож, а на просьбу убрать его — достал пистолет и выстрелил в упор в грудь Ярослава, после чего тот скончался в больнице.

Друг убитого утверждает, что после инцидента хозяин ночного клуба вывел стрелка через черный ход и пытался "замять" дело.

Пост Валентина о смерти друга

Как узнала ТСН, погибший Ярослав увлекался футболом, был предпринимателем, продавал еду быстрого приготовления в Новомосковске. У него остались родители, сестра и девушка.

Полиция сообщает, что задержала 29-летнего подозреваемого и объявила ему о подозрении по статье об умышленном убийстве из хулиганских мотивов, нормы которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет или пожизненного заключения.

Фото с места убийства

Интересный момент состоит в том, что комендантский час в Новомосковске действует с 23:00, а инцидент случился ближе к полуночи, при этом друзья Ярослава говорят, что ночной клуб "Пентагон" постоянно работает до утра.

Мэр Новомосковска Сергей Резников заметил, что ранее "Пентагон" уже фигурировал в криминальных хрониках, и обратился к главе районной военной администрации, в местную прокуратуру и полицию с призывом принять все возможные меры для усиления контроля за соблюдением режима комендантского часа в Новомосковске и расследования убийства Ростислава Плямки.

Обращение мэра Новомосковска касательно смерти Ростислава Плямки

Как сообщал "Телеграф", ранее Днепропетровщину потряс другой инцидент, — уличных котов замуровали в подвале лицея в Каменском под Днепром, из-за чего те в муках погибли.