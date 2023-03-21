Хлопця серед ночі застрелили у клубі під Дніпром: спалахнув справжній скандал

Якби нічний клуб закривався під час комендантської години, трагедії можливо вдалося б уникнути

Пізно ввечері 19 березня в Новомосковську неподалік Дніпра було вбито 21-річного Ростислава Плямку, — це сталося в нічному клубі на початку комендантської години, що викликало серйозний резонанс і реакцію влади.

Першим про подію розповів друг загиблого Валентин Чернушенко на своїй сторінці у Instagram.

За його словами, інцидент трапився близько 23:30, коли сам Валентин приїхав забрати компанію друзів із нічного клубу "Пентагон".

Нічний клуб "Пентагон" у Новомосковську на карті

Компанія вийшла покурити, і слідом за ними вийшов невідомий із ознаками алкогольного сп’яніння, який попросив цигарку, після чого вдарив неповнолітнього з компанії у щелепу. Після удару чоловік витяг ножа, а на прохання прибрати його дістав пістолет і вистрілив в упор в груди Ярослава, після чого той помер в лікарні.

Друг убитого стверджує, що після інциденту власник нічного клубу вивів стрільця через чорний хід і намагався "зам’яти" справу.

Пост Валентина про смерть друга

Як дізналися в "ТСН", хлопець Ярослав захоплювався футболом, був підприємцем, продавав їжу швидкого приготування в Новомосковську. У нього залишилися батьки, сестра та дівчина.

Поліція повідомляє, що затримала 29-річного підозрюваного і оголосила йому про підозру за статтею про умисне вбивство з хуліганських мотивів, запобіжний захід якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10-15 років або довічного ув’язнення.

Фото з місця вбивства

Цікавий момент полягає в тому, що комендантська година в Новомосковську діє з 23:00, а інцидент стався ближче до півночі, при цьому друзі Ярослава кажуть, що нічний клуб "Пентагон" працює до ранку.

Мер Новомосковська Сергій Резніков зауважив, що раніше "Пентагон" вже фігурував у кримінальних хроніках, і звернувся до голови районної військової адміністрації, місцевої прокуратури та поліції із закликом вжити всіх можливих заходів для посилення контролю за дотриманням режиму комендантської години в Новомосковську та розслідування вбивства Ростислава Плямки.

Звернення мера Новомосковська щодо смерті Ростислава Плямки

Як повідомляв "Телеграф", раніше Дніпропетровщину вразив інший інцидент, — вуличних котів замурували в підвалі ліцею в Кам’янському під Дніпром, через що ті в муках загинули.