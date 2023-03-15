Масажистка ненавмисне вбила клієнтку: її покарання збентежило українців

Жінці встановили випробувальний строк

Вакуумний масаж однієї з масажисток Івано-Франківська 20 травня минулого року закінчився викликом швидкої. Під час масажу на клієнтку пролилася спиртовмісна суміш і вона загорілась. Згодом жінка померла у обласній клінічній лікарні.

Суд визнав масажистку винною у вбивстві з необережності. У померлої були опіки 1-3 ступеня шкіри на спині, животі, лівій руці та лівій нозі. Загалом — 30% тіла. В неї розвинулась токсемія та поліорганна недостатність.

Обвинувачена вину визнала в повному обсязі, виявила розкаяння та відшкодовувала заподіяну шкоду. Водночас суд визначив, що звільняє обвинувачену від відбування покарання в три роки позбавлення волі з випробуванням, встановивши випробувальний строк. Його обмежили роком. М'якість покарання збурила українське суспільство, адже людину позбавили життя, хоч і через необережність.

Зазначимо, що це не перший випадок смерті через недбалість масажистів в Україні. Кілька років йшло розслідування інциденту на Чернігівщині, проте там на винну особу чекав реальний вирок.