Нез'ясовна смерть в Англії: з українською дівчинкою сталася трагедія

Причина смерті юної українки наразі невідома, але поліція вже розпочала розслідування

В Англії розслідують смерть 14-річної дівчинки з України. Підліток зникла у суботу ввечері, а пізніше її знайшли на пляжі в районі Доліш у графстві Девоншир.

Про це повідомляє Sky News. Юна українка померла у лікарні незабаром після того, як її знайшли.

Увечері 4 березня батьки дівчинки викликали поліцію і заявили про зникнення. На пошуки українки було піднято поліцейський вертоліт та берегову охорону. Згодом на пляжі в районі Доліш було виявлено зниклу дівчинку непритомною. Її доправили до Королівської лікарні Девона та Ексетера, де вона невдовзі померла.

Правоохоронці кваліфікували смерть підлітка як нез'ясновну. Родичі провели упізнання і зараз з’ясовуються причини того, що сталося. Всіх, хто має записи з камер відеоспостереження або дверних дзвінків, закликають звертатися до поліції.

"Загибла дівчинка була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліш; було встановлено контакт із посольством України, і Міністерство внутрішніх справ також знає про цей інцидент. Ця смерть наразі розглядається як нез'ясновна, і триває розслідування обставин цієї смерті. Наші думки з сім’єю і друзями дівчинки-підлітка у цей трагічний час", — сказала детектив-інспектор Беккі Девіс.

У МЗС України підтвердили, що розслідування вже розпочалося і повідомили, що співпрацюватимуть із британськими правоохоронцями, передає "РБК-Україна".

"МЗС України поінформоване про смерть української громадянки у графстві Девон у Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин, встановлює зв’язок із рідними. Розслідування смерті 14-річної дівчини вже розпочалося", — зазначили у відомстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США росіянка намагалася вбити українку, щоб жити за її паспортом. Як виявилося, подібне вона робила раніше.