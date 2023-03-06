Необъяснимая смерть: в Англии с украинской девочкой произошла таинственная трагедия

Причина смерти юной украинки пока неизвестна, но полиция уже начала расследование

В Англии расследуют смерть 14-летней девочки из Украины. Подросток пропала в субботу вечером, а позже ее нашли на пляже в районе Долиш в английском Девоне.

Об этом сообщает Sky News. Юная украинка скончалась в больнице в скором времени после того, как ее нашли.

Вечером 4 марта родители девочки вызвали полицию и заявили о пропаже. На поиски украинки был поднят полицейский вертолет и береговая охрана. Спустя время на пляже в районе Долиш была обнаружена пропавшая девочка без сознания. Ее доставили в Королевскую больницу Девона и Эксетера, где она вскоре умерла.

Правоохранители квалифицировали смерть подростка как необъяснимую. Родственники провели опознание и сейчас выясняются причины произошедшего. Всех, у кого есть записи с камер видеонаблюдения или дверных звонков, призывают обращаться в полицию.

"Погибшая девочка была гражданкой Украины, которая проживала в районе Доулиш; был установлен контакт с посольством Украины, и Министерство внутренних дел также знает об этом инциденте. Эта смерть в настоящее время рассматривается как необъяснимая, и продолжается расследование обстоятельств этой смерти. Наши мысли с семьей и друзьями девочки-подростка в это трагическое время", — сказала детектив-инспектор Бекки Дэвис.

В МИД Украины подтвердили, что расследование уже началось и сообщили, что будут сотрудничать с британскими правоохарнителями, передает "РБК-Украина".

"МИД Украины информирован о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными. Расследование смерти 14-летней девушки уже началось", — отметили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США россиянка пыталась убить украинку, чтобы жить по ее паспорту. Как оказалось, подобное она проделывала раньше.