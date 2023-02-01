Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение в убийстве украинки: грозит тюремный срок

Болдуин настаивает на своей невиновности.

Известному голливудскому актеру, 64-летнему Алеку Болдуину, который в октябре 2021 года случайно застрелил 42-летнюю украинку из реквизитного оружия на съемках фильма "Ржавчина", официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Актер может сесть в тюрьму на срок до 1,5 года.

Об этом сообщило издание The Associated Press ссылаясь на судебные документы. Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис подала обвинительные документы, в которых изложила доказательства того, что на съемках фильма "Ржавчина" неоднократно отклонялись от известных стандартов безопасности.

Также важным фактором на выдвижение обвинения Болдуину стал тот факт, что актер является и продюсером картины, и человеком, стрелявшим из пистолета. Обвинения также выдвинуты против оружейника фильма Ханны Гутьеррес-Рид, которая наблюдала за реквизитным оружием на площадке.

Следователи говорят, что Болдуин не явился на обязательную тренировку по обращению с огнестрельным оружием перед съемками и что он не полностью завершил подготовку на съемочной площадке, отвлекаясь на телефонные звонки. Они также ссылаются на несколько нарушений необходимых проверок безопасности и протоколов, когда оружие было заряжено и передано Болдуину.

Итого, Алеку Болдуину грозит либо тюремное заключение на срок до 18 месяцев и штраф в размере 5000 долларов, либо 5-летнее заключение из-за того, что преступление было совершено с применением огнестрельного оружия. Какое из наказаний применить к обвиняемым будет решать суд присяжных.

Алек Болдуин застрелил украинку на съемках фильма: что известно

В четверг, 21 октября, известный актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно выстрелил в оператора-украинку Галину Хатчинс. Пуля попала женщине в грудь, в результате чего она скончалась. СМИ опубликовали видео с места событий.

Команда проекта "Ржавчина"

Позже полиция установила, что патроны в пистолете, которым пользовался Алек Болдуин на съемках, по каким-то причинам были боевыми, а не холостыми. Кто вручил это оружие актеру, читайте в нашем материале.

Сейчас Алек Болдуин поддерживает связь с мужем Галины и сотрудничает со следствием, помогая установить причины случившегося.

Что известно о Галине Хатчинс

Галина Хатчинс

Галина Хатчинс училась в Киеве. Девушка окончила университет им. Т. Шевченко, а 10 лет назад отправилась покорять Голливуд. Там она получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете. Девушка известна работой над следующими фильмами: боевик "Заклятый враг", драма "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин".