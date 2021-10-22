Патрон был не холостой: всплыли интересные детали гибели украинки на съемках с Болдуином
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Актер сотрудничает с полицией и поддерживает связь с семьей погибшей.
В оружии которым Алек Болдуин пользовался на съемках и смертельно ранил украинку Галину Хатчинс, оператора фильма "Ржавчина", оказался настоящий, не бутафорский патрон.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо, высланное профсоюзом реквизиторов IATSE Local 44 своим членам.
В нем также отрицается связь профсоюза с подготовкой реквизита для этих съемок — для "Ржавчины" готовили оборудование специалисты из Нью-Мексико. Сообщается, что боевой патрон был один.
Напомним — в США во время съемок сцен Дикого Запада Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, но случилась трагедия — осколки нанесли тяжелое ранение уроженке Украины оператору Галине Хатчинс и режиссеру Джоэлу Соузу. Хатчинс умерла.
Болдуин сообщил в Твиттере, глубоко опечален и потрясен смертью женщины. Также актер рассказал, что сотрудничает с полицейскими, чтобы узнать причины трагедии. Также он поддерживает связь с семьей Галины — у нее остался восьмилетний сын и муж. Болдуин отметил, что его сердце разбито.
Ранее "Телеграф" писал, что реквизитное оружие хоть и бутафория, но все равно несет опасность, в истории кинематографа было несколько смертельных случаев до этой трагедии.
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