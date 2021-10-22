Патрон не був холостий: спливли цікаві деталі загибелі українки на зйомках з Болдвіном

Актор співпрацює з поліцією і підтримує зв’язок з родиною загиблої.

У зброї якою Алек Болдвін користувався на зйомках і смертельно поранив українку Галину Хатчинс, оператора фільму "Іржа", опинився справжній, не бутафорський патрон.

Про це повідомляє Variety з посиланням на лист, висланий профспілкою реквізиторів IATSE Local 44 своїм членам.

У ньому також заперечується зв’язок профспілки з підготовкою реквізиту для цих зйомок — для "Іржі" готували обладнання фахівці з Нью-Мексико. Повідомляється, що бойовий патрон був один.

Нагадаємо — в США під час фільмування сцен Дикого Заходу Алек Болдвін вистрілив з реквізитного пістолета, але трапилася трагедія — осколки завдали важке поранення уродженці України оператору Галині Хатчинс і режисерові Джоелу Соузу. Хатчинс померла.

Болдвін повідомив в Твіттері, що глибоко засмучений і вражений смертю жінки. Також актор розповів, що співпрацює з поліцейськими, щоб дізнатися причини трагедії. Також він підтримує зв’язок з родиною Галини — у неї залишився восьмирічний син і чоловік. Болдвін зазначив, що його серце розбите.

Раніше "Телеграф" писав, що реквізитна зброя хоч і бутафорія, але все одно несе небезпеку, в історії кінематографа було кілька смертельних випадків до цієї трагедії.