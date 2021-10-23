Стало известно, кто дал Алеку Болдуину пистолет, заряженный боевым патроном

В результате инцидента на съемках фильма трагически погибла оператор Галина Хатчинс.

Пистолет, из которого Алек Болдуин застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс и который по невыясненной причине был заряжен боевым патроном, дал ему помощник режиссера.

Об этом говорится в судебных документах, сообщает The New York Times.

Сообщается, что помощник режиссера схватил один из трех пистолетов, которые специалист по оружию разложил на серой тележке, передал его Алеку Болдуину и, согласно письменным показаниям, подписанным детективом Джоэлом Кано, крикнул: "Сold gun!", что означает "незаряженный пистолет", т.е. тот, в котором отсутствуют боевые патроны. Как в пистолет попал боевой патрон еще предстоит установить следствию.

Алек Болдуин застрелил украинку на съемках фильма: что известно

21 октября голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Видео с места происшествия появилось в сети.

Позднее стало известно, что патрон, которым стрелял Болдуин, был не холостым, как должно было быть на съемках.

Сам Болдуин очень тяжело переживает случившееся и сотрудничает со следствием. Также, по его словам он поддерживает связь с мужем убитой Галины Хатчинс, который теперь сам будет воспитывать их ребенка.