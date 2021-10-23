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Стало відомо, хто дав Алеку Болдвіну пістолет, заряджений бойовими патроном

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Алек Болдвін випадково вбив людину Новина оновлена 23 жовтня 2021, 10:51
Алек Болдвін випадково вбив людину

В результаті інциденту на зйомках фільму трагічно загинула оператор Галина Хатчинс.

Пістолет, з якого Алек Болдвін застрелив оператора з України Галину Хатчинс і який з нез’ясованої причини був заряджений бойовим патроном, дав йому помічник режисера.

Про це йдеться в судових документах, повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що помічник режисера схопив один з трьох пістолетів, які фахівець по зброї розклав на сірому візку, передав його Алеку Болдвіну і, згідно з письмовими свідченнями, підписаним детективом Джоелом Кано, крикнув: "Сold gun!", що означає "незаряджений пістолет", тобто той, в якому відсутні бойові патрони. Як в пістолет потрапив бойовий патрон, ще належить встановити слідству.

Алек Болдуін застрелив українку на зйомках фільму: що відомо

21 жовтня голлівудський актор Алек Болдвін на зніманнях фільму випадково застрелив оператора з України Галину Хатчинс. Жінка від отриманих поранень померла в лікарні. Відео з місця події з’явилося в мережі.

Пізніше стало відомо, що патрон, яким стріляв Болдвін, не був холостим, як повинно було бути на зніманнях.

Сам Болдвін дуже важко переживає те, що трапилося і співпрацює зі слідством. Також, за його словами він підтримує зв’язок з чоловіком убитої Галини Хатчинс, який тепер сам буде виховувати їхню дитину.

Теги:
#Алек Болдуін #Фільм #Пістолет #Галина Хатчінс
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