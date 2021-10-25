Коллега убитой Алеком Болдуином украинки рассказал, кто на самом деле виновен в ее смерти

Осветитель Сергей Светной был рядом с Галиной, когда случился роковой выстрел.

На днях сеть шокировала новость о том, что американский актер и звезда Голливуда Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" убил 42-летнюю украинку. В результате выстрела из реквизитного оружия погибла женщина-оператор Галина Хатчинс.

На своей странице в Фейсбуке, коллега убитой, осветитель Сергей Светной, который работал вместе с Хатчинс почти на всех ее фильмах, написал свое мнение о случившемся. Мужчина отметил, что стоял плечом к плечу оператора во время этого выстрела, а также держал женщину на руках когда она умирала.

Так, как Сергей на своем опыте знает в каких ситуациях иногда приходится работать съемочной группе, он решил высказаться по поводу того, кто же виновен в смерти его коллеги, а также он обратился ко всем продюсерам.

"Всему виной халатность и не профессионализм" — заявил Сергей, отметив, что человек, который был обязан проверить оружие на площадке этого не сделал.

Осветитель отметил, что не может двадцатичетырехлетняя девочка быть профессионалом в деле об оружии, ведь профессионалы — это люди, которые провели не один десяток лет на площадке и знают свою работу от "а до я".

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Сергей Светной призвал всех продюсеров не экономить на кадрах, ведь на кону могут быть человеческие жизни.

"Господа продюсеры нанимая профессионалов вы покупаете спокойствие cебе и людям вокруг. Ни одна сэкономленная вами копейка не может стоить человеческой жизни!" — отметил мужчина.

Напомним, что Алек Болдуин, из-за выстрела которого и погибла Хатчинс, активно сотрудничает с полицейскими, предоставляя им всю необходимую информацию. Также, по его словам, он тесно общается с семьей покойной, будучи готовым помочь с любым вопросом.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что патроны в пистолете, которым пользовался Алек Болдуин на съемках, по каким-то причинам были боевыми, а не холостыми. Кто вручил это оружие актеру, читайте в нашем материале.