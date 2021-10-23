Ответственная за оружие сотрудница на съемках фильма с Болдуином была новичком

Ханна Рид сомневалась, стоит ли ей браться за работу главного специалиста по оружию.

Женщина, которая отвечала за оружие на съемочной площадке фильма с Алеком Болдуином "Ржавчина", где в результате трагического инцидента погибла украинка, лишь недавно начала работать в этой сфере и даже высказывала сомнения, стоит ли ей браться за эту работу.

Об этом сообщает TMZ.

Ханна Рид

Ханна Рид — дочь голливудского специалиста по оружию Телла Рида — появилась в подкасте "Голоса Запада" в прошлом месяце, где рассказала, что она новичок в этом деле. Рид сказала ведущим, что она только что закончила работу над вестерном с Николасом Кейджем под названием "Старый путь"… и это был ее первый раз в качестве главного специалиста по оружию в фильме.

"Я очень переживала из-за этой работы и едва не отказалась от нее, потому что думала, что не готова. Но все прошло гладко", — заявила она.

Алек Болдуин застрелил украинку на съемках фильма: что известно

В четверг, 21 октября, известный актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно выстрелил в оператора-украинку Галину Хатчинс. Пуля попала женщине в грудь и прошла насквозь, в результате чего она скончалась в больнице. СМИ опубликовали видео с места событий.

Позже полиция установила, что патрон, которым стрелял Болдуин, был боевым, а не холостым. Пистолет дал Болдуину помощник режиссера, сказав, что он не заряжен.

Сейчас Алек Болдуин поддерживает связь с мужем Галины и сотрудничает со следствием, помогая установить причины случившегося.