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Відповідальна за зброю співробітниця на зніманнях фільму з Болдвіном була новачком

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Алек Болдвін випадково застрелив оператора на зніманнях Новина оновлена 23 жовтня 2021, 13:30
Алек Болдвін випадково застрелив оператора на зніманнях

Ханна Рід сумнівалася, чи варто їй братися за роботу головного спеціаліста по зброї.

Жінка, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику фільму з Алеком Болдвіном "Іржа", де в результаті трагічного інциденту загинула українка, лише нещодавно почала працювати в цій сфері і навіть висловлювала сумніви, чи варто їй братися за цю роботу.

Про це повідомляє TMZ.

Ханна Рід
Ханна Рід

Ханна Рід — дочка голлівудського спеціаліста по зброї Телла Ріда — з’явилася в підкасті "Голоси Заходу" в минулому місяці, де розповіла, що вона новачок у цій справі. Рід сказала ведучим, що вона щойно закінчила роботу над вестерном з Ніколасом Кейджем під назвою "Старий шлях" ... і це був її перший раз в якості головного спеціаліста по зброї у фільмі.

"Я дуже переживала через цієї роботи і ледь не відмовилася від неї, тому що думала, що не готова. Але все пройшло гладко", — заявила вона.

Алек Болдвін застрелив українку на зніманнях фільму: що відомо

У четвер, 21 жовтня, відомий актор Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково вистрілив в оператора-українку Галину Хатчинс. Куля потрапила жінці в груди і пройшла наскрізь, в результаті чого вона померла в лікарні. ЗМІ опублікували відео з місця подій.

Пізніше поліція встановила, що патрон, яким стріляв Болдвін, був бойовим, а не холостим. Пістолет дав Болдвіну помічник режисера, сказавши, що він не заряджений.

Зараз Алек Болдвін підтримує зв’язок з чоловіком Галини і співпрацює зі слідством, допомагаючи встановити причини того, що сталося.

Теги:
#Алек Болдуін #Стрільба #Актор #Галина Хатчінс
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