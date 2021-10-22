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"Цікаво, як це — випадково вбити людину?": в мережі знайшли пророчий твіт Алека Болдвіна, який застрелив українку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Алек Болдвін застрелив людину Новина оновлена 22 жовтня 2021, 13:20
Алек Болдвін застрелив людину

Алек Болдвін випадково вистрілив в уродженку України Галину Хатчинс, в результаті чого жінка померла.

Голлівудський актор Алек Болдвін, який 22 жовтня під час зйомок фільму випадково застрелив оператора з України Галину Хатчинс, в 2017-му році опублікував в Twitter пророчий пост про вбивство.

Скріншот його поста опублікували ЗМІ, адже свій аккаунт в Twitter актор видалив навесні цього року.

"Цікаво, як це — випадково вбити людину?", — написав 22 вересня 2017- го року актор, коментуючи новину про те, що поліцейський вистрілив у маленького хлопчика.

Відзначимо, що свій аккаунт в Twitter актор видалив в березні цього року після гострої критики через його жарт про актрису Джилліан Андерсон. Болдвін заявив тоді, що в сучасному світі вже неможливо вільно посміятися над чим-небудь.

Як повідомляв "Телеграф", Алек Болдвін під час зйомок фільму "Іржа" застрелив кінооператора родом з України Галину Хатчинс. Жінка померла в лікарні.

Пізніше в мережі з’явилися перші фото актора після події. На знімках помітно, що актор надзвичайно засмучений. Відзначається, що він сам відправився в поліцію на допит, після чого його відпустили без пред’явлення звинувачень.

Галина Хатчинс здобула вищу освіту в Києві. Дівчина закінчила університет імені Тараса Шевченка, а 10 років тому відправилася до Голлівуду, де навчалася операторського мистецтва. Вона відома роботою над такими картинами: бойовик "Заклятий ворог", драма "Сліпий вогонь", фільм жахів "Дарлін". ЗМІ повідомляють, що у Хатчинс залишився син.

Теги:
#Алек Болдуін #Голлівуд #Галина Хатчінс
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