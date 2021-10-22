"Интересно, каково это — случайно убить человека?": в сети нашли пророческий твит Алека Болдуина, застрелившего украинку

Алек Болдуин случайно выстрелил в уроженку Украины Галину Хатчинс, в результате чего женщина скончалась.

Голливудский актер Алек Болдуин, который 22 октября во время съемок фильма случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, в 2017-м году опубликовал в Twitter пророческий пост об убийстве.

Скриншот его поста опубликовали СМИ, ведь свой аккаунт в Twitter актер удалил весной этого года.

"Интересно, каково это — случайно убить человека?", — написал 22 сентября 2017-го года актер, комментируя новость о том, что полицейский выстрелил в грабителя.

Отметим, что свой аккаунт в Twitter актер удалил в марте этого года после острой критики из-за его шутки об актрисе Джиллиан Андерсон. Болдуин заявил тогда, что в современном мире уже невозможно свободно посмеяться над чем-либо.

Как сообщал "Телеграф", Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" застрелил кинооператора родом из Украины Галину Хатчинс. Женщина скончалась в больнице.

Позже в сети появились первые фото актера после произошедшего. На снимках заметно, что актер чрезвычайно расстроен. Отмечается, что он сам отправился в полицию на допрос, после чего его отпустили без предъявления обвинений.

Галина Хатчинс получила высшее образование в Киеве. Девушка окончила университет имени Тараса Шевченко, а 10 лет назад отправилась в Голливуд, где обучалась операторскому искусству. Она известна работой над такими картинами: боевик "Заклятый враг", драма "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин". СМИ сообщают, что у Хатчинс остался сын.