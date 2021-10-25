Колега убитої Алеком Болдвіном українки розповів, хто насправді винен у її смерті

Освітлювач Сергій Светной був поруч з Галиною, коли трапився фатальний постріл.

Днями мережу шокувала новина про те, що американський актор і зірка Голлівуду Алек Болдвін під час зйомок фільму "Іржа" вбив 42-річну українку. В результаті пострілу з реквізитної зброї загинула жінка-оператор Галина Хатчинс.

На своїй сторінці в Фейсбуці, колега убитої, освітлювач Сергій Светной, який працював разом з Хатчинс майже на всіх її фільмах, написав свою думку про те, що трапилося. Чоловік зазначив, що стояв пліч-о-пліч біля оператора під час цього пострілу, а також тримав жінку на руках коли вона вмирала.

Так, як Сергій на своєму досвіді знає в яких ситуаціях іноді доводиться працювати знімальній групі, він вирішив висловитися з приводу того, хто ж винен у смерті його колеги, а також звернувся до всіх продюсерів.

"Всьому виною недбалість і не професіоналізм" — заявив Сергій, зазначивши, що людина, яка була зобов’язана перевірити зброю на майданчику цього не зробила.

Освітлювач зазначив, що не може двадцятичотирирічна дівчинка бути професіоналом у справі про зброю, адже професіонали — це люди, які провели не один десяток років на майданчику і знають свою роботу від "а до я".

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Сергій Светной закликав всіх продюсерів не економити на кадрах, адже на кону можуть бути людські життя.

"Панове продюсери наймаючи професіоналів ви купуєте спокій cебе і людям навколо. Жодна зекономлена вами копійка не може коштувати людського життя!" — зазначив чоловік.

Нагадаємо, що Алек Болдвін, через постріл якого і загинула Хатчинс, активно співпрацює з поліцейськими, надаючи їм всю необхідну інформацію. Також, за його словами, він тісно спілкується з сім’єю покійної, будучи готовим допомогти з будь-яким питанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що патрони в пістолеті, яким користувався Алек Болдвін на зйомках, з якихось причин були бойовими, а не холостими. Хто вручив цю зброю акторові, читайте в нашому матеріалі.