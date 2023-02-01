Алеку Болдуїну висунули офіційне звинувачення у вбивстві українки: загрожує тюремний строк

Болдуїн наполягає на своїй невинності.

Відомому голлівудському актору, 64-річному Алеку Болдуїну, який у жовтні 2021 року випадково застрелив 42-річну українку з реквізитної зброї на зйомках фільму "Іржа", офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві. Актор може сісти у в’язницю строком до 1,5 року.

Про це повідомило видання The Associated Press з посиланням на судові документи. Окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс подала звинувачувальні документи, в яких виклала докази того, що на зйомках фільму "Іржа" неодноразово відхилялися від відомих стандартів безпеки.

Також важливим фактором на висунення звинувачення Болдуїну став той факт, що актор є і продюсером картини, і людиною, яка стріляла з пістолета. Звинувачення також висунуто проти зброяра фільму Ханни Гутьєррес-Рід, яка спостерігала за реквізитною зброєю на майданчику.

Слідчі кажуть, що Болдуїн не з’явився на обов’язкове тренування з поводження з вогнепальною зброєю перед зйомками і що він не повністю завершив підготовку на знімальному майданчику, відволікаючись на телефонні дзвінки. Вони також посилаються на кілька порушень необхідних перевірок безпеки та протоколів, коли зброя була заряджена та передана Болдуїну.

Разом з тим, Алеку Болдуїну загрожує або тюремне ув’язнення на строк до 18 місяців і штраф у розмірі 5000 доларів, або 5-річне ув’язнення через те, що злочин був скоєний із застосуванням вогнепальної зброї. Яке із покарань застосувати до обвинувачених вирішуватиме суд присяжних.

Алек Болдуїн застрелив українку на зйомках фільму: що відомо

У четвер, 21 жовтня, відомий актор Алек Болдуїн на зйомках фільму "Іржа" випадково вистрілив в оператора-українку Галину Хатчинс. Куля потрапила жінці у груди, внаслідок чого вона померла. ЗМІ опублікували відео з місця подій.

Команда проєкту "Іржа"

Пізніше поліція встановила, що патрони в пістолеті, яким користувався Алек Болдуїн на зйомках, з якихось причин були бойовими, а не холостими. Хто вручив цю зброю акторові, читайте у нашому матеріалі.

Зараз Алек Болдуїн підтримує зв’язок із чоловіком Галини та співпрацює зі слідством, допомагаючи встановити причини того, що сталося.

Що відомо про Галіну Хатчинс

Галина Хатчинс

Галина Хатчинс навчалася у Києві. Дівчина закінчила університет ім. Т. Шевченка, а 10 років тому вирушила підкорювати Голлівуд. Там вона здобула ступінь магістра кінематографії в Каліфорнійському університеті. Дівчина відома роботою над такими фільмами: бойовик "Заклятий ворог", драма "Сліпий вогонь", фільм жахів "Дарлін".