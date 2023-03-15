Массажистка нечаянно убила клиентку: ее наказание смутило украинцев

Женщине установили испытательный срок

Вакуумный массаж одной из массажисток Ивано-Франковска 20 мая в прошлом году закончился вызовом скорой. Во время массажа на клиентку пролилась спиртосодержащая смесь, и она загорелась. Впоследствии женщина скончалась в областной клинической больнице.

Суд признал массажистку виновной в убийстве по неосторожности. У умершей были ожоги 1-3 степени кожи на спине, животе, левой руке и левой ноге. В общем, 30% тела. У нее развилась токсемия и полиорганная недостаточность.

Обвиняемая вина признала в полном объеме, проявила раскаяние и возмещала причиненный вред. В то же время, суд определил, что освобождает обвиняемую от отбывания наказания в три года лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок. Его ограничили годом. Мягкость наказания возмутило украинское общество, ведь человека лишили жизни, хоть и по неосторожности.

Отметим, что это не первый случай смерти из-за халатности массажистов в Украине. Несколько лет шло расследование инцидента на Черниговщине, однако там виновного ожидал реальный приговор.