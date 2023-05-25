Синяки и раздутая щека: недовольная клиента жестоко избила мастерицу маникюра (фото)

Девушка имеет инвалидность второй группы

Агрессивная клиентка избила мастерицу маникюра в Днепре. Скандал произошел прямо в салоне красоты.

Как сообщают в местном Telegram-канале, пострадавшая девушка имеет инвалидность второй группы. По словам потерпевшей, клиентка появилась через неделю после первой процедуры и потребовала ремонт. Однако напрямую 20 мая не пришла на него.

Затем она записалась в новую процедуру. А уже во время нанесения лака женщина стала вести себя агрессивно. Тогда мастерица решила прекратить работу.

Это разозлило клиентку, которая начала оскорблять и избивать девушку по лицу. На фото видно, как распухло и покраснело лицо после ударов. Потом девушка упала со стула и ударилась головой об пол, но нападавшая не остановилась и продолжала избивать ее ногами. Потом она унесла телефон пострадавшей и удалила всю переписку с ней.

Потерпевшая обратилась в полицию и сняла побои. По факту нападения возбуждено уголовное производство.

Напомним, недавно суд объявил приговор по громкому делу — полицейские-насильники получили по 11 лет тюрьмы. Они всю ночь били и насиловали женщину, которая была свидетелем по делу.

Тем временем в Одесской области 24-летний мужчина зарезал женщину, которая была ему как мать. Женщина заботилась о нем, но это не остановило молодого человека от того, чтобы нанести ей 10 ударов ножом, потому что та не одолжила денег.