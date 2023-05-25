Синці та роздута щока: незадоволена клієнта жорстоко відлупцювала майстриню манікюру (фото)

Дівчина має інвалідність другої групи

Агресивна клієнтка побила майстриню манікюру у Дніпрі. Скандал стався безпосередньо у салоні краси.

Як повідомляють у місцевому Telegram-каналі, постраждала дівчина — має інвалідність другої групи. За словами потерпілої, клієнтка з’явилася через тиждень після першої процедури і вимагала ремонт. Однак безпосередньо 20 травня не прийшла на нього.

Потім вона записалася на нову процедуру. А вже під час нанесення лаку жінка стала поводити себе агресивно. Тоді майстриня вирішила припинити роботу.

Це розлютило клієнтку, яка почала ображати і бити дівчину по обличчю. На фото видно, як розпухло та почервоніло її обличчя після ударів. Потім дівчина впала зі стільця і вдарилася головою об підлогу, але нападниця не зупинилася і продовжувала лупцювати її ногами. Потім вона забрала телефон постраждалої та видалила всю переписку з нею.

Потерпіла звернулася до поліції і зняла побої. За фактом нападу порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно суд оголосив вирок у гучній справі — поліцейські-гвалтівники отримали по 11 років в'язниці. Вони цілу ніч били та гвалтували жінку, яка була свідком у справі.

Тим часом на Одещині 24-річний чоловік зарізав жінку, яка була йому як матір. Жінка піклувалася про нього, але це не зупинило молодика від того, щоб нанести їй 10 ударів ножем, бо та не позичила грошей.