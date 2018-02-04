Вы когда-нибудь мечтали о маленьком уютном домике в итальянской деревушке?

Вы когда-нибудь мечтали о маленьком уютном домике в итальянской деревушке? Ну что ж, собирайте чемоданы, у нас хорошие новости. Отдаленная деревушка Оллолаи в горном регионе Барбаджа на острове Сардиния предлагает любому желающему купить домик всего за один евро (1,2 доллара, или почти 70 рублей). Собственно, это далеко не первый итальянский город, который идет на ухищрения, чтобы привлечь новых жителей, но, кажется, первый, который сдержит обещания. Плюс Оллолаи богат историей и красивыми пейзажами. Правда, все же есть небольшой подвох.