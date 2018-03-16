Педагог из США Джейкоб Витцлинг (Jacob Witzling) придумал для себя уникальное занятие, которым он увлекается вот уже более 12 лет.

Педагог из США Джейкоб Витцлинг (Jacob Witzling) придумал для себя уникальное занятие, которым он увлекается вот уже более 12 лет. Мужчина возводит небольшие и уютные хижины в лесу, используя для этого в основном недорогие и безвредные природные стройматериалы. Джейкоб давно мечтал пожить вдали от шумного города, а после романа с однокурсницей, которая когда-то жила в маленьком лесном домике, у него зародилось это необычное хобби. С тех пор учитель математики построил четыре хижины, которые очень похожи на теремки из сказки. Фотографиями своих волшебных творений Джейкоб Витцлинг охотно делится с подписчиками в Instagram.