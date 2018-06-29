Этот заброшенный особняк находится в городе Хампол и вот уже на протяжении 25 лет в нем никто не живет.

Этот заброшенный особняк находится в британском городе Хампол и вот уже на протяжении 25 лет в нем никто не живет. Когда-то здесь жил врач-психиатр Нейл Сильвестр, но после того как он поставил неправильный диагноз одной из пациенток и выписал ее, после чего она совершила убийство, доктор покинул свой дом. Теперь здесь хозяйничает только пустота и разруха, которые не щадят ни сам дом, но брошенные на его территории эксклюзивные автомобили, среди которых TVR V8, Marcos 1800GT, Humber Super SnipeIV и другие.