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Среда, 27.03.2019
Все очень просто: крутые фишек, которые превратят ваш участок в сад с обложки (Фото)
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Все очень просто: крутые фишек, которые превратят ваш участок в сад с обложки (Фото)

Дачные угодья могут стать настоящим произведением искусства. Конечно, это потребует времени и знания определенных приемов. И все-таки конечная цель гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд. Создать сад мечты гораздо проще, чем вы думаете. Мы подскажем, как даже небольшой участок превратить в прекрасный цветущий оазис. Эффектность и красота участка зависят не от размера, а от того, умеет ли владелец правильно организовывать пространство и эффективно использовать советы дизайнеров.
6cotok.org
Фото: 6cotok.org
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15:18 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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