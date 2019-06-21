Преображаем дачу без особых затрат: интересные идеи На дачных участках нужно отдыхать не только телом, но и душой. Необходимо, чтобы все вокруг располагало к расслаблению и приятному созерцанию. Преобразить дачу без больших затрат помогут наши идеи, подсмотренные у креативных хозяев.