Лунный посевной календарь с 2 сентября по 8 сентября 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 2 сентября по 8 сентября 2019 года

2 Августа 2019, Пятница 2 лунный день: Растущая луна. Собирайте сердечные лекарственные травы, снимайте и сушите ягоды.

Народная примета на день: Илья Пророк. Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. Примечают: если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему шесть недель. Перестают купаться в реке. С Ильина дня идет поворот на осень, хотя лето со своей жарой еще простоит долго. Заканчивается сенокос, начинается жатва. Мария Магдалина. 'Коли на Марью сильные росы - льны будут серы и косы'. 'На Марию вынимают цветочные луковицы'. Есть у этого дня еще одно название - Мария Ягодница: в лесах идет сбор черной и красной смородины, черники.

3 Августа 2019, Суббота 3 лунный день: Растущая луна. Подсеивайте петрушку, укроп, сельдерей. Проведите поливы.

4 Августа 2019, Воскресенье 4 лунный день: Растущая луна. Ухаживайте за клубникой и малиной, все заготовки перенесите на другой день.

5 Августа 2019, Понедельник 5 лунный день: Растущая луна. Занимайтесь комнатными и садовыми делами.

6 Августа 2019, Вторник 6 лунный день: Растущая луна. Ягоды и фрукты для заготовок не собирайте.

Народная примета на день: Борис и Глеб Летние. 'Борис и Глеб - поспел хлеб'.

7 Августа 2019, Среда 7 лунный день: Растущая луна. Скашивайте газоны, поливайте и удобряйте декоративные кустарники.

Народная примета на день: Анна Холодница, зимоуказательница. Если утренник холодный, и зима холодная. Какова погода до обеда, такова зима до декабря, какова погода после обеда - такова зима после декабря.

8 Августа 2019, Четверг 8 лунный день: Первая четверть. Не тревожьте листья растений. Нельзя пасынковать и прищипывать.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.