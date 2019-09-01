Лунный посевной календарь с 2 сентября по 8 сентября 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 2 сентября по 8 сентября 2019 года
2 Августа 2019, Пятница 2 лунный день: Растущая луна. Собирайте сердечные лекарственные травы, снимайте и сушите ягоды.
3 Августа 2019, Суббота 3 лунный день: Растущая луна. Подсеивайте петрушку, укроп, сельдерей. Проведите поливы.
4 Августа 2019, Воскресенье 4 лунный день: Растущая луна. Ухаживайте за клубникой и малиной, все заготовки перенесите на другой день.
5 Августа 2019, Понедельник 5 лунный день: Растущая луна. Занимайтесь комнатными и садовыми делами.
6 Августа 2019, Вторник 6 лунный день: Растущая луна. Ягоды и фрукты для заготовок не собирайте.
7 Августа 2019, Среда 7 лунный день: Растущая луна. Скашивайте газоны, поливайте и удобряйте декоративные кустарники.
8 Августа 2019, Четверг 8 лунный день: Первая четверть. Не тревожьте листья растений. Нельзя пасынковать и прищипывать.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.