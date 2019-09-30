Для каких вещей моющее средство для посуды точно не подойдет: Вы должны это знать

1 Поберегите лицо Иногда в Интернете можно прочитать, что мытье лица с жидкостью для посуды поможет справиться с прыщами и излишней жирностью кожи. Это очень опасное заблуждение, и так поступать не стоит. Средство для посуды очень агрессивное, оно предназначено для мытья стекла, металла, но никак не для кожи. Можно не только сильно высушить лицо, но и получить ужасную аллергическую реакцию или другие ненужные проблемы. Посмотрите на свои руки, когда вы моете посуду без перчаток. Кожа стягивается, иногда покрывается красными пятнами, может шелушиться. И это руки, которые обладают меньшей чувствительностью, чем лицо. Страшно представить, что может случиться с ним, если вместо мягких косметических средств применять жидкость для посуды. Не делайте так никогда.

2 Кофеварка не терпит мыла У вас есть гейзерная кофеварка, и вы очень любите делать вкусный эспрессо? Тогда вы наверняка знаете, что кофеварка достаточно быстро становится грязной внутри. Конечно, аккуратные хозяйки немедленно начинают мыть прибор, стараясь сделать это как можно более тщательно. Тут надо обязательно учесть следующий нюанс: если использовать мыло для очистки мока, можно нарушить великолепный сбалансированный вкус кофе. На стенках остаются мельчайшие частицы мыла, и при работе кофеварки они слегка портят аромат напитка. Кроме того, со временем масла кофе покрывают стенки посуды, а это делает вкус кофе богаче, лучше. Об этом знают не все, однако это так, потому просто промойте мока с горячей водой и не используйте мыло. Быстро, просто, и снова можно заваривать кофе.

3 Осторожнее с посудомоечной машиной Во многих домах сегодня есть посудомоечные машины, берегущие уйму времени и избавляющие хозяйку от утомительного мытья грязной посуды. Для посудомоек продаются специальные таблетки. Есть одно условие, которое обязательно нужно соблюдать: жидкостью для мытья посуды никогда не заменить такие таблетки, ее ни в коем случае нельзя использовать для посудомоечных машин! Состав этих двух продуктов совершенно различен, поскольку они выполняют разные функции. Жидкость для мытья посуды будет пениться и пузыриться, что может повредить любимую посудомоечную машинку. Из-за этого даже может возникнуть потоп, а это никому не нужно. Если таблетки закончились, а в раковине целая гора грязной посуды, придется либо мыть тарелки, чашки и кастрюли вручную, либо бежать в ближайший магазин и покупать новые таблетки. Что делать, безопасность в доме превыше всего.

4 Стиральная машина против жидкости для посуды Иногда люди льют мыло не только в посудомоечную машину, но и умудряются "накормить" им стиральную машину. Ну, кончился стиральный порошок, а детям нужна к утру чистая одежда, что же теперь делать? Под рукой средство для посуды, почему бы не налить его прямо в стиралку. Это же просто мыло. Но не все так просто. Мыло для посуды может быть очень удобным, когда дело доходит до удаления пятен, но на этом стоит остановиться. Да, можно натереть пятно на одежде мылом перед стиркой, но наливать такое моющее средство в стиралку категорически нельзя. Как и в случае с посудомоечной машиной, при попадании внутрь мыло начнет сильно пузыриться. Это может привести к поломке стиральной машины, а это нервы, трата денег и не выстиранные вовремя вещи.

5 Смешивать не рекомендуется Иногда хозяйки делают из моющих и других хозяйственных средств настоящие коктейли, наивно полагая, что от этого их действие станет воистину универсальным. Не нужно увлекаться и создавать собственные эксклюзивные варианты. Никогда не смешивайте мыло для мытья посуды с другими чистящими средствами, особенно с отбеливателем или аммиаком. Это может привести к выбросу опасных токсинов, которые очень вредны для здоровья. Используйте только мыло для посуды, смешанное с водой - так вы всегда будете в безопасности. Производители моющих средств для посуды создают их с учетом всех нюансов, потому не стоит проявлять инициативу и дополнять мыло для посуды ненужными ингредиентами.

6 Берегите чугун У вас есть любимая чугунная сковорода, на которой вы с удовольствием готовите разные блюда? Это здорово, значит, семья сможет полакомиться чем-то вкусненьким. Сковородку приходится мыть и чистить, и не всегда люди используют для этого специальные средства. Это не очень хорошо, так как, например, чистка с мылом для посуды может привести к смыванию защитного слоя на поверхности сковороды, а это совсем не нужно. Вместо этого вы можете использовать обычную соль и масло. Как сделать правильно: используйте горячую воду и мягкую щетку, чтобы вычистить кастрюлю. Затем сделайте пасту из соли и воды, чтобы удалить оставшиеся пищевые загрязнения. Когда сковорода высохнет, нанесите легкий слой растительного масла на внутреннюю поверхность сковороды бумажным полотенцем. Можно оставить так, а можно помыть и потом высушить.