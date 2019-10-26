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Парочка советов, которые помогут сделать ванную более функциональной

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Парочка советов, которые помогут сделать ванную более функциональной
12:55 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Несколько лайфхаков для ванной комнаты, которые подойдут хозяйкам, немного зацикленным на чистоте.

  • 1

    Надежная защита

    В ванной комнате постоянно повышенная влажность. Это естественно, но может приводить к непредвиденным и довольно неприятным сюрпризам. Например, баллончик с пеной для бритья или другие металлические флаконы могут на дне ржаветь, оставляя на поверхности раковины или полочек некрасивые коричневые следы. Чтобы решить эту проблему, достаточно просто покрыть дно баночки бесцветным лаком для ногтей и дать хорошенько просохнуть.

  • 2

    Чистота и порядок

    Подстригать ногти можно аккуратнее, чем обычно. Так, чтобы потом не приходилось подметать лишние остатки или находить их в самых неподходящих местах квартиры. Для тех, кто пользуется книпсерами, рекомендуем испробовать один лайфхак: боковые части инструмента гигиены заклеить скотчем на время процедуры. После того как ногти будут приведены в порядок, отклеить и без труда собрать весь мусор, который задержится внутри.

  • 3

    Модернизация зубного тюбика

    Тюбик зубной пасты обычно доставляет много мороки. Он может прорваться так, что паста начинает вытекать сразу с двух мест, спросонья не очень удобно выдавливать из него пасту, а еще, когда в нем остается меньше половины, то выглядит он не особо эстетично. Чтобы улучшить внешний вид своей ванной комнаты и сделать свои будничные задачи приятнее, можно просто переместить зубную пасту из тюбика во флакон с дозатором — так пользоваться ею будет намного удобнее.

  • 4

    Чистота и блеск

    Часто от повышенной влажности в ванной комнате в самых неожиданных местах появляется ржавчина. Особо уязвимы металлические предметы, например, кран, место слива, крючки для полотенец и т.д. Если ржавчина застигла врасплох, а дома нет средства для борьбы с ней, можно поискать альтернативу на кухне. С таким неприятным последствием влажности отлично справляется обычный кетчуп. С помощью губки надо нанести его на пострадавшую поверхность, оставить на 15 минут, а потом смыть водой — блеск не заставит себя ждать.

  • 5

    Щетки под контролем

    Если в ванной комнате нет держателей для щеток, стоит задуматься об их самостоятельном обустройстве. Сделать их достаточно просто из подручных предметов: надо взять крышечку с любой пластиковой бутылки и параллельно друг другу вырезать в бортиках два отверстия. Закрепить крышечку на стене поможет пистолет с горячим клеем. В отверстие можно повесить зубную щетку — так она всегда будет зафиксирована в подходящем месте, и к тому же будет лучше просыхать после чистки зубов, снижая риск появления грибка и микробов.

  • 6

    Лайфхак для мыла

    Те, кто пользуется твердым мылом, знают его вечную проблему — в мыльнице оно часто размокает и теряет свою форму. Выглядит этот процесс не особо эстетично, да еще и пользоваться мылом становится неудобно. Но есть простое решение: надо просто надеть на мыльницу две канцелярские резинки, расположив их ближе к краям. Таким образом мыло будет лежать на резинках, а лишняя вода после мытья рук будет стекать вниз и со временем испаряться или без вреда для мыла сливаться.

  • 7

    Устраняем засор

    Ни одна ванная комната не застрахована от появления засора. Он может появиться в раковине или в самой ванне, но в любом из мест доставит массу неудобств. Справиться с ним в два счета, когда дома нет специальных средств, поможет простой совет. Нужно отправить в слив равные доли пищевой соды, уксуса, а потом кипятка. Правильную последовательность важно соблюдать. Обычно достаточно каждой составляющей по половине стакана. После такой процедуры нужно обязательно промыть слив обильным количеством воды из-под крана.

  • 8

    Стильный и удобный коврик

    Возле ванны просто необходим коврик, куда после купания можно становиться влажными ногами. Это вопрос комфорта и даже здоровья: хорошая поверхность сцепления на плитке не даст поскользнуться и замерзнуть ногам. Коврик не обязательно покупать в магазине, ведь красивое и полезное дополнение для своей квартиры можно сделать своими руками из подручных средств. Для этого понадобятся старые или ненужные полотенца, которые следует разрезать на полосы, а потом связать в несколько кос и закрепить концы нитками. Лучше всего будет, если полотенца будут разных цветов, так коврик будет смотреться более красиво и оригинально. Полученные косы нужно закрутить в круг нужного диаметра и в нескольких местах стыка рядов закрепить нитками.

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