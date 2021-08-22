Впервые за всю историю наблюдений в горах Гренландии выпал дождь - почему это ненормально

Ученые бьют тревогу, поскольку дождь может оказать серьезное воздействие на ледяной покров.

Впервые в истории наблюдений станции Национального научного фонда США Summit Station в самой высокой точке ледового щита Гренландии прошел дождь.

Как сообщает Reuters, теплый воздух повлек за собой дождь. В результате чего, за период с 14 по 16 августа над арктическим островом выпало рекордное количество осадков — 7 миллиардов тонн воды.

Ученые отмечают, что вода для ледового покрова несет опасность — он скорее начинает таять.

Вода является теплее снега, а также темнее, что позволяет поглотить больше солнечного свет, а не отразить.

В результате такого процесса, талая вода стекает в мировой океан, тем самым повышая его уровень.

Как отмечают ученые, таяние ледников Гренландии привело к 25% росту уровня мирового океана. В ближайшем будущем эта доля будет только расти с ростом температуры на планете.

Отметим, исследователи показали фотографии со спутника, как таяла Антарктида за последние 25 лет. Кроме того, ученые выяснили, почему Западная Антарктида тает быстрее, чем Восточная.