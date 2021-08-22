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Вперше за всю історію спостережень в горах Гренландії випав дощ — чому це ненормально

Автор
Т. Гулеватая
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Вперше за всю історію спостережень в горах Гренландії випав дощ — чому це ненормально Новина оновлена 21 серпня 2021, 15:55
Гренландія

Учені б’ють на сполох, оскільки дощ може мати серйозний вплив на крижаний покрив.

Вперше в історії спостережень станції Національного наукового фонду США Summit Station в найвищій точці льодового щита Гренландії пройшов дощ.

Як повідомляє Reuters, тепле повітря принесло дощ. В результаті чого, за період з 14 по 16 серпня над арктичним островом випала рекордна кількість опадів — 7 мільярдів тонн води.

Вчені відзначають, що вода для льодового покриву несе небезпеку — він швидше починає танути.

Вода тепліша снігу, а також темніша, що дозволяє поглинути більше сонячного світла, а ніж відбити.

В результаті такого процесу, тала вода стікає в світовий океан, тим самим підвищуючи його рівень.

Як відзначають вчені, танення льодовиків Гренландії призвело до 25% зростання рівня світового океану. У найближчому майбутньому ця частка буде тільки зростати з ростом температури на планеті.

Відзначимо, дослідники показали фотографії з супутника, як танула Антарктида за останні 25 років. Крім того, вчені з’ясували, чому Західна Антарктида тане швидше, ніж Східна.

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