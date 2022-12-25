Грязнее нормы в 200 раз: одна из наибольших рек Украины пострадала от нефтепродуктов

Специалисты проводят изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений

В реку Днестр на территории Львовской области попали нефтепродукты. Согласно результатам лабораторных исследований, зафиксировано превышение допустимых норм в 200 раз.

Попадание нефтепродуктов в реку Днестр в городе Галич было зафиксировано в субботу, 24 декабря. Жители близлежащих населённых пунктов и соответственные службы о случившемся проинформированы. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Река Днестр в городе Галич на карте

"Работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в село Журавеньки Букачевской ТГ Ивано-Франковского района. Проводится изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений", — написала Онищук.

Также глава Ивано-Франковской ОВА отметила, что ситуация находится под контролем соответствующих слов. По её словам, на данный момент принимаются все необходимые меры по устранению данной проблемы.

Для справки: Днестр является одной из крупнейших рек Украины с длиной более 1300 км. Она берёт начало в Карпатах в районе села Волчье Турковского района Львовской области на склонах горы Чентыёвка на высоте 870 м, впадает на территории Одесской области в Днестровский лиман, который соединён с Чёрным морем.

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