Брудніше норми у 200 разів: одна з найбільших річок України постраждала від нафтопродуктів

Фахівці проводять вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень

До річки Дністер на території Львівської області потрапили нафтопродукти. Згідно з результатами лабораторних досліджень, зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів.

Потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер у місті Галич було зафіксовано у суботу, 24 грудня. Жителі прилеглих населених пунктів та відповідні служби про те, що сталося, поінформовані. Про це у своєму Telegram-каналі розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Річка Дністер у Галич на карті

"Працівники Головного управління ДСНС в області прибули до села Журавеньки Букачівської ТГ Івано-Франківського району. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.", — написала Оніщук.

Також голова Івано-Франківської ОВА наголосила, що ситуація знаходиться під контролем відповідних слів. За її словами, на цей час вживаються всі необхідні заходи щодо усунення цієї проблеми.

Для довідки: Дністер є однією з найбільших рік України з довжиною понад 1300 км. Вона бере початок у Карпатах у районі села Вовче Турківського району Львівської області на схилах гори Чентіївка на висоті 870 м, впадає на території Одеської області у Дністровський лиман, що з'єднаний із Чорним морем.

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