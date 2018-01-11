В этих потрясающих аэрофотографиях запечатлелись необыкновенные цвета и живописные потоки озера Эйр в Центральной Австралии.

В этих потрясающих аэрофотографиях запечатлелись необыкновенные цвета и живописные потоки озера Эйр в Центральной Австралии. Снимки сделали Адам Уильямс, Люк Остин, Игнасио Паласиос и Пол Хюлен. Фотографы запечатлели отдалённые и нетронутые пейзажи крупнейшего озера Австралии, которые мало кому доводилось видеть. Снимки вошли в книгу «Кати-Танда – озеро Эйр: Интерпретации с воздуха».