Не все животные обладают красотой и милостью.

Как говорится, красота в глазах смотрящего. Когда речь заходит об эстетике, для людей естественно спорить о том, что же красиво, а что – не очень. Для одного человека милый енотик прекрасен, а для другого он может показаться мерзким и грязным зверем. Однако некоторые существа непременно вызовут безусловное отвращение у практически любого из нас. Эволюция жестоко подшутила над этими созданиями, ведь они обречены всю жизнь ползать, плавать или летать, пугая окружающих одним своим видом. Уже заинтересовались, о ком пойдет речь? Тогда перед вами подборка из 25 животных самой странной и неприятной наружности.