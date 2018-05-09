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Ученые выяснили, что туризм вызывает выбросы парниковых газов

Туризм
09:04 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Международная группа ученых подсчитала, какой объем выброшенных в атмосферу парниковых газов связан с туризмом.

Международная группа ученых подсчитала, какой объем выброшенных в атмосферу парниковых газов связан с туризмом. Выяснилось, что использование транспорта, проживание в отелях, питание и другие нужды путешественников приводят к выделению 8% всех парниковых газов на планете. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Совокупность всех выбросов CO2 и других парниковых газов, причиной которых стала определенная деятельность, называют "углеродным следом" (carbon footprint). Чтобы вычислить его, суммируют выбросы на всех этапах деятельности.

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Авторы новой работы проанализировали базу данных Eora MRIO, содержащую информацию о межотраслевом балансе экономики 187 стран и 35 экологических факторах, включая загрязнение воздуха и выделение парниковых газов. Эти сведения сопоставили со статистикой Всемирной туристской организации о товарах и услугах для путешественников в разных странах. Были учтены данные о международном и внутреннем транспорте, обеспечении проживания, питании и покупках, включая одежду и сувениры.

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Исследователи изучили данные о 160 странах в период с 2009 по 2013 год. За это время объем выбросов CO2 на счету туризма вырос с 3,9 до 4,5 гигатонны эквивалента углекислого газа (carbon-dioxide equivalent, CO₂-e). Этот процесс связан с ростом доходов: люди могут позволить себе более далекие поездки, поэтому "углеродный след" путешествий увеличивается. По оценкам ученых, к 2025 году этот показатель может вырасти до 6,5 гигатонны.

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Самый большой вклад в растущий "углеродный след" туризма принадлежит США, причем в обоих направлениях: американцы много путешествуют, а сами Штаты привлекают множество туристов из других стран. Также среди «виновников» опасных выбросов оказались Китай, Германия и Индия.

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Новости экологии, Загрязнение воздуха, Путешествия, Туризм, Углекислый газ, Ученые.
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