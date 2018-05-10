Молодой парень Рико Соегиарто не смог пройти мимо погибающей собаки и помог ей вновь стать здоровой и любимой.

Молодой парень Рико Соегиарто не смог пройти мимо погибающей собаки и помог ей вновь стать здоровой и любимой. Тот, кто уже бывал на Бали, знает, что на острове немало бродячих собак. И эта история как раз о хаски, найденной в едва ли живом состоянии на одной из улиц Денпасара. Несмотря на ужасающее истощение, пронзительно голубые глаза собаки сияли так ярко, что 26-летний Рико Соегиарто не смог пройти мимо и протянул ей руку помощи. С тех пор прошло 10 месяцев, и теперь в этой счастливой питомице сложно узнать то изможденное существо.