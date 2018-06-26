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Ученые доказали, что мотыльки умеют ориентироваться по магнитному полю Земли

Мотыльки
08:07 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Австралийские ночные мотыльки, мигрирующие на тысячи километров, продемонстрировали удивительные способности навигации с помощью ориентиров местности и глобального магнитного поля.

Каждую весну миллионы ночных мотыльков пересекают Юго-Восточную Австралию, в полной темноте преодолевая больше тысячи километров, чтобы достичь уютных темных пещер в Австралийских Альпах. В их прохладе они проводят лето, а осенью снова мигрируют к месту рождения, чтобы оставить новое потомство. За бурую расцветку крыльев мотыльков Agrotis infusa называют богонгами (bogong), что означает "коричневый" на наречии местных аборигенов.

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Их миграцию исследовала команда профессора шведского Лундского университета Эрика Уорранта (Eric Warrant). В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые показывают, что для навигации в перелетах мотыльки способны ориентироваться на глобальное магнитное поле Земли - так, как это делают птицы. По словам ученых, это первое свидетельство об использовании геомагнетизма у ночных насекомых: до сих пор считалось, что они ориентируются лишь по Луне и звездам.

Богонги привлекли внимание ученых рекордной для ночных насекомых дистанцией своих миграций. Их простейшая нервная система неспособна механически запомнить весь сложный маршрут и воспроизводить его поколение за поколением: скорее мотылькам необходимо использовать простые ориентиры, позволяющие выбирать определенное верное направление. Чтобы выяснить это, ученые провели лабораторные эксперименты, симулируя условия миграции для насекомых, помещенных в камеру.

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Работа показала, что они меняют направление движения в соответствии с линиями магнитного поля, а также определенными, броскими ориентирами на местности. Если эти сигналы противоречили друг другу, мотыльки быстро сбивались с нужной траектории. Несложный и небольшой мозг насекомых в очередной раз поразил ученых своими способностями - и теперь авторы планируют разобраться, как и откуда он получает сигналы об ориентации магнитного поля и как интегрирует эту информацию с визуальной.

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Новости экологии, Австралийские ночные мотыльки, Исследование, Магнитное поле Земли, Миграция, Мотыльки, Ученые.
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