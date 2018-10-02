Биологи показали первых львят, полученных путем искусственного осеменения

Популяция африканских львов приближается к порогу вымирания. По данным Международного союза охраны природы, за последние два десятилетия их численность в 26 африканских странах уменьшилась на 43 процента. Грубые подсчеты показывают, что сейчас осталось около 20 тысяч особей. Ученые предполагают сохранить вид с помощью искусственного осеменения. Первый успешный результат говорит о том, что это перспективное направление.

Ученые из Преторийского университета (ЮАР) взяли сперму у здорового льва и ждали, когда уровень гормонов львицы достигнет подходящего для оплодотворения уровня. Они совершили несколько попыток на протяжении 18 месяцев (срок беременности львов - чуть меньше четырех месяцев). При этом директор университета Андре Гансвиндт (Andre Ganswindt) удивился, что потребовалось так мало попыток для достижения положительного результата.

Детеныши родились 25 августа в заповеднике Укутулы - самка и самец. В университете сообщают, что они растут здоровыми и не проявляют никаких признаков девиации.

Участница исследования Имки Людерс (Imke Lueders) считает, что это большой успех на пути сохранения популяции львов, потому что новые особи можно получать в их ореоле обитания, а не в зоопарке, где условия отличаются от реальных.

Тем не менее природоохранные организации выступили против исследования. По их мнению, такие действия лишь способствуют охоте на львов. Они написали письмо ученым, в котором выразили свой протест, но при этом заметили, что достижение помогло бы восстановить популяцию других кошачьих, например гепардов. По состоянию на 2016 год в Иране оставалось всего 50 особей азиатских гепардов.