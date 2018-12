Обнаружена самая редкая в мире птица

Топаколо Штреземанна — небольшая птичка с характерными щетинками на клюве — считается одним из самых редких видов в мире, поэтому каждая встреча с ней становится подарком для орнитологов. Из-за редких наблюдений специалисты даже стали боятся, что вид мог полностью вымереть.

Эта птичка среднего размера с длинным хвостом с характерными щетинками на лбу. Ученые считают, что в мире осталось всего несколько таких существ. 12 и 14 декабря в Бразилии видели двух самок: это дало защитникам природы надежду на то, что вид еще можно спасти от полного вымирания, которое грозит ей из-за стремительно сокращающейся среды обитания в тропических лесах.

A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H

— American Bird Conservancy (@ABCbirds) 24 декабря 2018 г.