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Обнаружена самая редкая в мире птица

Обнаружена самая редкая в мире птица
14:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости экологии: После нескольких месяцев безрезультатных поисков в Бразилии обнаружили одну из самых редких и вымирающих птиц на планете.

Топаколо Штреземанна — небольшая птичка с характерными щетинками на клюве — считается одним из самых редких видов в мире, поэтому каждая встреча с ней становится подарком для орнитологов. Из-за редких наблюдений специалисты даже стали боятся, что вид мог полностью вымереть.

Эта птичка среднего размера с длинным хвостом с характерными щетинками на лбу. Ученые считают, что в мире осталось всего несколько таких существ. 12 и 14 декабря в Бразилии видели двух самок: это дало защитникам природы надежду на то, что вид еще можно спасти от полного вымирания, которое грозит ей из-за стремительно сокращающейся среды обитания в тропических лесах. 

Наблюдавшиеся только в одном небольшом регионе на востоке Бразилии топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) были впервые описаны еще в 1830-х и уже с тех пор считались неуловимыми — в следующий раз их обнаружили только в середине ХХ века. Этот вид получил свое название благодаря немецко-бразильскому орнитологу Гельмуту Сику, который отметил отличительные особенности щетины птицы и присвоил ей имя своего наставника Эрвина Штреземанна. Следующая встреча с одной из самых редких птиц произошла лишь в 1995 году.

Сегодня усилия по сохранению вида сосредоточены в северо-восточной части Минас-Жерайс: по мнению специалистов, остается надежда на сохранение небольшой популяции в этой местности. Кроме того, усилия орнитологов сосредоточены на заповеднике Мата-до-Пассаринью площадью около 952 гектаров, который специально отведен для сохранения редких видов птиц.

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"Хоть мы и рады, что этот вид птичек сохраняет свою популяцию, его будущее до сих пор остается ненадежным. Для его сохранения необходимо проделать большую работу: найти людей, готовых помогать нам, и защитить дополнительную среду обитания птицы", — рассказывает Эми Апгрен (Amy Upgren) из Американской организации по охране птиц (American Bird Conservancy).

Помимо необычного вида птицы, она также выделяется своим пением, по которому ее отличают от родственного ей вида — Merulaxis ater. В связи с недавними исследованиями, в которых подчеркивается, насколько нестабильным становится состояние тропических лесов Южной Америки, сохранение редких видов птиц представляется еще более трудной задачей. Ситуацию усугубляют пожары и изменение климата, которые влияют на потерю лесов — главной среды обитания птиц.

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Все по теме:

Бразилия, Птицы, Редкие виды птиц, Топаколо Штреземанна.
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