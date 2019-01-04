Настоящий рай для свиней: необычный остров на Багамских островах (Фото) Багамские острова известны своей кристально чистой водой и девственными пляжами. Наверное, это одна из самых красивых в мире гаваней природы, но люди едут сюда, чтобы увидеть свиней. Непонятно, когда свиньи впервые появились на острове Эксума и откуда они взялись. Ходят разговоры о дерзком побеге при кораблекрушении, или моряки выпустили свиней на остров — точно неизвестно. По всей вероятности не было никаких свиней в этом тропическом раю прежде, чем приехали европейские поселенцы, так что само их присутствие — это дело рук человека. Однако эта популяция свиней хорошо приспособилась к плаванью. Когда туристы на лодках и яхтах приплывают полюбоваться свинками, они подплывают к людям и выпрашивают еду.