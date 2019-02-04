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Понедельник, 04.02.2019
Фотографы придумали, как показать характер разных пород собак (Фото)
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Фотографы придумали, как показать характер разных пород собак (Фото)

Каждый владелец собаки знает, насколько разнообразными и тонкими эмоциями обладают наши четвероногие друзья. Причем каждое животное обладает неповторимым и индивидуальным характером. Талантливые фотографы из разных стран создают выразительные портреты собак, подчеркивающие личность и внутренний мир животного. Одним из таких фотопроектов является "The Dog Show" супружеской пары Александр Хохлов и Вероника Ершова, в котором удалось раскрыть у собак эмоции и черты характера, присущие человеку.
glavcom.ua
Фото: glavcom.ua
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Собаки, Животные, Собака, Пес, Породы собак, Характер собаки.
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