Фотографы придумали, как показать характер разных пород собак (Фото) Каждый владелец собаки знает, насколько разнообразными и тонкими эмоциями обладают наши четвероногие друзья. Причем каждое животное обладает неповторимым и индивидуальным характером. Талантливые фотографы из разных стран создают выразительные портреты собак, подчеркивающие личность и внутренний мир животного. Одним из таких фотопроектов является "The Dog Show" супружеской пары Александр Хохлов и Вероника Ершова, в котором удалось раскрыть у собак эмоции и черты характера, присущие человеку.