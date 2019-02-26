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Из-за скопления углекислого газа в атмосфере происходит исчезновение облаков

Из-за скопления углекислого газа в атмосфере происходит исчезновение облаков
18:04 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Слоисто-кучевые облака поначалу не цепляют наше внимание: они не так элегантны, как перистые, и не такие величественные, как кучево-дождевые облака.

Вместе с тем они имеют огромное значение в мире, которому все сильнее угрожает глобальное потепление: их белые вершины отражают солнечное излучение обратно в космос, не позволяя лучам проникать на Землю. Однако эта естественная защита также оказалась под угрозой из-за экстремальных изменений климата.

Ученые предупреждают, что в ближайшем будущем слоисто-кучевые облака и вовсе могут исчезнуть, что еще больше усугубит глобальное потепление. К такому заключению они пришли в новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Geoscience. Специалисты использовали компьютерную модель, которая и показала еще одну негативную сторону глобального изменения климата.

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Руководитель исследовательской группы и специалист по климату в Калифорнийском технологическом институте Тапио Шнайдер (Tapio Schneider) выдвинул гипотезу, что очень высокие уровни содержания углекислого газа в атмосфере могут подавлять образование слоисто-кучевых облаков. Он и его коллеги смоделировали образование таких облаков и после двух лет компьютерных расчетов пришли к выводу, что устойчивый рост содержания CO2 в атмосфере может вызвать внезапный скачок температуры, связанный с исчезновением слоисто-кучевых облаков.

Концентрации CO2, превышающие 1200 ppm, могут нарушить образование слоисто-кучевых облаков, усилив тем самым глобальное потепление

Эффект принимал серьезные масштабы, если CO2 достигал отметки 1200 частей на миллион (parts per million, ppm) - это в три раза больше текущего уровня, который уже намного выше, чем доиндустриальный уровень углекислого газа. Согласно новому отчету, если CO2 достигнет 1300 ppm, глобальная температура атмосферы поднимется на восемь градусов по Цельсию - это выше, чем уровень потепления, который уже был вызван парниковыми газами.

"Слоисто-кучевые облака могут попросту перестать существовать. Затем они смогут сформироваться только после того, как концентрации CO2 упадут значительно ниже того уровня, на котором впервые возникла нестабильность", - говорят исследователи.

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Нет простого способа проверить, будут ли облака вести себя предсказанным образом в мире с такими пугающе высокими концентрациями углекислого газа. Не вызывает сомнений то, что всплеск в восемь градусов по Цельсию в дополнение к потеплению, спровоцированному выбросами парниковых газов, предположительно, станет катастрофическим не только для человеческой цивилизации, а также для животных и целых экосистем.

Со времен промышленной революции, когда люди начали сжигать ископаемое топливо в огромных масштабах, глобальная температура повысилась примерно на один градус Цельсия. Потепление было вызвано повышением содержания углекислого газа в атмосфере примерно с 280 до более 400 частей на миллион - в 2013 году этот уровень достиг такой высокой отметки впервые в истории. Трудно представить мир с показателем CO2 в 1300 ppm, однако ученые надеются, что вскоре человечество найдет решение этой важнейшей проблемы.

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Все по теме:

Углекислый газ, Изменение климата, Повышение температуры, Слоисто-кучевые облака, Исчезновение облаков.
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